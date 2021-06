Polícia Rodoviária intensifica fiscalização nas estradas estaduais durante o feriado

Crédito da foto Para © Soldado Amanda Morais

Os 54 Postos do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) contarão com mais efetivo para intensificar abordagens e testes etilométricos durante o feriado prolongado de Corpus Christi em todas as rodovias estaduais do Paraná. O trabalho visa prevenir acidentes e flagrar motoristas embriagados, que potencializam possibilidade de acidentes com feridos e mortos.

Durante as abordagens serão feitas orientações sobre as restrições estabelecidas no decreto estadual que trata de medidas de combate à pandemia. O principal objetivo da operação é evitar acidentes de trânsito para auxiliar o sistema de saúde, que está sobrecarregado por conta do aumento de pacientes com Covid-19.

Segundo o comandante do BPRv, tenente-coronel Welleton Joserli Selmer, a orientação é que as pessoas sejam mais conscientes e evitem viajar durante o feriado, colaborando com as medidas de enfrentamento à pandemia.

“Desde o dia 28 de maio estamos promovendo uma série de operações nos 54 Postos Rodoviários do BPRv. O trabalho é focado na utilização de etilômetros aos condutores de veículos para coibir a embriaguez ao volante, além de uso de radares móveis para flagrar o excesso de velocidade, duas infrações frequentemente cometidas e que podem causar acidentes graves. As abordagens também visam combater infrações e crimes que operam nas rodovias, como o tráfico de drogas”, disse.

Os efetivos operacional e administrativo do batalhão serão direcionados para aumentar a presença da Polícia Militar nas rodovias estaduais, intensificando abordagens a veículos, vistorias e operações com radares móveis. “Vamos aplicar o máximo do efetivo da Capital e Interior. O efetivo da sede do BPRv estará nos Postos Rodoviários do Litoral, por exemplo”, disse o tenente-coronel Selmer.