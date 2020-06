Policiais civis doam sangue para Banco de Sangue do hemocentro de Jacarezinho

Na manhã desta sexta-feira (19) um grupo de Policiais Civis de Jacarezinho foram voluntários para doar sangue e ajudar a repor os estoques, já escassos, do Banco de Sangue do hemocentro de Jacarezinho.

A iniciativa do grupo irá beneficiar inúmeros pacientes de toda região que são atendidos na nossa cidade.

Para doar, é preciso ter entre 16 a 69 anos e pesar 50kg ou mais, sendo que a primeira doação deve ter sido feita antes dos 60 anos. No dia, é preciso apresentar documento de identidade com foto e estar alimentado. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal. O hemocentro fica situado à Rua Cel Cecílio Rocha, 425- Centro.