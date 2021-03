Policiais dispersam 143 aglomerações na segunda-feira

Photo Credit To Reprodução

As forças policiais do Paraná fiscalizaram 590 estabelecimentos comerciais e realizaram 143 ações de dispersão de aglomeração nesta segunda-feira (1º), segundo balanço apresentado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Também foram 34 novas prisões e uma apreensão de adolescente, além de duas armas de fogo, nove equipamentos eletrônicos e nove carros apreendidos/recuperados.

De acordo com o relatório, apenas uma empresa foi multada por descumprimento das medidas de proteção contra o novo coronavírus. Houve 207 denúncias e 29 se transformaram em ocorrências policiais. O trabalho foi feito em parceria com as prefeituras e guardas municipais e faz parte do reforço na fiscalização do cumprimento do Decreto 6.983/2021, publicado na sexta-feira (26).

Já são três dias de fiscalização mais intensa. Desde o começo de sábado foram 1.923 estabelecimentos comerciais fiscalizados, 696 dispersões de aglomerações 172 prisões por diversos motivos relacionados diretamente ao cumprimento das medidas restritivas ou indiretamente, como posse de drogas, armas, desacato, agressão, etc.

O decreto do Governo do Paraná, adotado pela maioria das prefeituras, prevê, entre outras medidas, a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades considerados não essenciais em todo o Estado e a ampliação na restrição de circulação das pessoas entre 20 horas e 5 horas. Também estão proibidas a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo nesse mesmo período.