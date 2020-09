Policiais do Paraná e São Paulo fazem operação contra desvio de milhões de reais destinados à saúde

Photo Credit To (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta, terça-feira (29), em apoio à Polícia Civil de São Paulo (PCSP). O objetivo é cumprir 24 ordens judiciais, sendo nove mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, na capital paranaense, Região Metropolitana de Curitiba e na região de Londrina, no Norte do Estado.

A investigação realizada pela polícia paulista mira uma associação criminosa que teria desviado milhões de reais destinados à saúde, mediante celebração de contratos de gestão em diversos municípios de São Paulo, por meio de Organizações Sociais.

O esquema de corrupção envolve agentes públicos, empresários e profissionais liberais.