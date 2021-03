Policiais encerram festa rave clandestina no interior do Estado

Photo Credit To AEN

Uma festa rave, com aproximadamente 70 pessoas, que ocorria numa chácara na área rural de Guarapuava (PR), foi encerrada durante fiscalização do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) e de agentes da prefeitura, na noite deste sábado (27/02). No local foram apreendidos de 351 comprimidos de ecstasy e duas garrafas de lança-perfume (loló).

Em cumprimento ao decreto estadual 6.983/2021 sobre as novas medidas de combate à pandemia do coronavírus, os policiais receberam denúncias sobre a festa e aglomeração de pessoas. A abordagem ocorreu na região do Rocio, por volta da 22h.

Os veículos também foram vistoriados e as drogas foram encontradas num VW Virtus. O proprietário do carro foi preso e encaminhado à 14ª Subdivisão Policial (16ª SDP). As outras pessoas que estavam na festa foram levadas num ônibus da PM para a delegacia, onde assinaram termo circunstanciado pelo descumprimento das medidas sanitárias para frear a propagação do novo coronavírus.

A operação faz parte do reforço de abordagens e fiscalizações da Polícia Militar em todo o Estado para fazer valer as novas medidas estabelecidas no decreto estadual diante do aumento de casos e de mortes causadas pela Covid-19. A atuação é em parceria com os municípios, para fiscalizar o cumprimento da restrição de circulação de pessoas, entre 20h e 5h, e o funcionamento de estabelecimentos que prestam serviços não essenciais.