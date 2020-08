Policiais Militares prestam solidariedade a família necessitada

Crédito da foto Para Imagem google imagens

Dia 25 de julho (sábado), por volta das 10h, a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, recebeu uma ligação telefônica ATÍPICA, tratando-se de uma moradora de Jundiaí do Sul e mãe de 4 filhas, que solicitava piedosamente ajuda dos policiais miliares, pois passava por dificuldades financeiras, inclusive para alimentar suas crianças.

Diante dos fatos, os policiais da 4ª Companhia da PM, em Santo Antônio da Platina, averiguaram a situação da família e viram que se tratava de uma família que vivia em condições de muita pobreza.

Os policiais militares se uniram e por esforços próprios se solidarizaram com o desespero da mãe e lhes entregaram algumas cestas básicas, roupas e fraldas. Foi uma semana para realizar as arrecadações de alimentos, que envolveu todos os policiais militares que se comoveram com a situação vulnerável da família.

O Comandante da PM de Santo Antônio da Platina, Capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, afirmou: “Apesar da Polícia Militar não ser órgão assistencialista, excepcionalmente e de forma atípica, nos solidarizamos com a família que passa por diversos problemas, inclusive de saúde, as ações proativas dos policiais ajudaram as crianças neste momento mais complicado e levou alegria aquele lar.”

Em contato com autoridades locais, a família que está há pouco tempo no município, foi cadastrada em programas e auxílio do governo.