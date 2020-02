Crédito da foto Para Assessoria PM

Curti nossa página amigos: https://www.facebook.com/portaltanacidade/

Na data (14/02) Policiais Militares do 2º BPM e Grupo Papa-Léguas de Jacarezinho realizaram doação de sangue no Hemocentro de Jacarezinho. Além ajudar a salvas vidas, a campanha também teve como objetivo, através do exemplo, em motivar outros cidadãos, Instituições e grupos a organizados a aderirem a esta prática.

Polícia Militar do Paraná, sua segurança é o nosso compromisso