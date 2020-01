Policial: Equipe RPA prende acusado de furto em loja no centro de Jacarezinho

Crédito da foto Para Divulgação internet

Por volta as 23h00min na data (11/01) a equipe RPA da Polícia Militar durante patrulhamento, obteve denuncias de que um ladrão havia furtado uma loja de produtos infantis na Rua Cel. Baptista no centro de Jacarezinho, sendo assim, a equipe se deslocou até o local onde foi constatado que, uma das partes do blindex da fachada da referida loja estava quebrada. Em contato com a responsável, a mesma relatou que foi furtado de sua loja um equipamento hoverboard de cor preto/vermelho, sendo que segundo informações de terceiros, o autor seria uma pessoa do sexo masculino, de estatura mediana, aparentando ter mais de 30 anos, usando calça jeans azul e blusa verde, boné preto, se evadindo em uma bicicleta sentido a Vila São Pedro. As informações, quanto as características do autor, se confirmaram pelas imagens do sistema interno de segurança, qual flagraram a ação delituosa. A equipe iniciou patrulhamento, sendo que no cruzamento das ruas Anacleto de Camargo x Quintino Bocaiúva, foi logrado êxito em localizar e abordar indivíduo, que apresentava as mesmas características repassadas, bem como trazia consigo o referido equipamento hoverboard. Ao ser questionado, o mesmo afirmou que não havia furtado, mas sim comprado o equipamento pelo valor de R$ 60,00. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao acusado e o mesmo foi encaminhado para o pronto socorro local, afim da confecção do laudo de exame corporal, em seguida para a 1ª Cia. PM para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.