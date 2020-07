Policial Militar de folga prende homem com droga em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 22h40min na data de ontem 29/09 ” Rua Recife na cidade de Jacarezinho” , um Policial Militar estava em seu período de folga onde o mesmo transitava pela rua citada acima, quando próximo a uma residência foi abordado por um rapaz, que o confundiu com um mototaxista e lhe entregou uma sacola e lhe pediu para entregá-la na rua arapongas, Jardim São Luiz.

Como há diversas denúncias acerca do envolvimento desse indivíduo, com o tráfico de drogas, o policial pegou a sacola e o indivíduo entrou na residência, momento esse que o policial resolveu abrir a sacola, sendo encontrado uma bermuda e, em um dos bolsos, foi encontrado um invólucro plástico contendo três buchas de cocaína.

Assim, o policial solicitou apoio da equipe policial de plantão para as devidas providências. Com a autorização do indivíduo, foi realizadas buscas em sua casa, mas nada de ilícito foi encontrado.

Durante conversa com a equipe policial, ele disse que pagou R$60,00 reais pelo entorpecente e que pediu para entregar no endereço citado (rua arapongas), pois na sequencia iria até o local para fazer uso da droga com a moradora.

Com ele foi encontrado um smartphone Motorola moto G3 e a quantia de R$700,00 reais em espécie, ambos apreendidos e relacionados no boletim.

Assim, o indivíduo (37 anos) foi conduzido até a sede da 1ª Cia/PM para elaboração do boletim, na sequência ao hospital e por fim à delegacia de polícia para as devidas providências.