Policial: Trabalho conjunto entre FORÇA TÁTICA, ROTAM CANIL DO 2º BPM , ROCAM e DISE apreendem drogas em Ourinhos-SP

Por volta as 11h40min (08/10) a Equipe de Força Tática com Equipe ROCAM e Equipe de Operações com Cães do 2° BPM de Jacarezinho/PR, realizaram apoio a DISE – Delegacia de Investigação Sobre Entorpecente em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão para busca domiciliar no endereço Rua Eduardo Perez – Vila São Luiz na cidade de Ourinhos-SP.

Pelo local foram abordados os suspeitos, moradores da residência objeto do referido mandado de busca que acompanharam a busca domiciliar realizada pelos policiais com o apoio dos cães. Foram localizados e apreendidos 43 porções de cocaína(22g), uma porção grande de cocaína (110g.), uma minibalança digital de precisão, várias embalagens zip lock, um aparelho celular, R$ 5.008,00 em espécie, um veículo Hyundai Azera e uma motocicleta Honda CB 1000.

Ambos receberam voz de prisão em Flagrante Delito pelo crime de Tráfico e Associação para o Tráfico e com as apreensões foram conduzidos até a DISE.

