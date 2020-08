PR-092: Colisão frontal deixa caminhão destruído; motorista sai ileso

Photo Credit To PRE

Um motorista de 42 anos saiu ileso de grave acidente envolvendo dois caminhões na manhã desta segunda-feira (17), na PR-092, em Siqueira Campos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão Ford/Cargo 2622 e uma carreta Volvo/FH 440 colidiram frontalmente por volta das 11h. Com a violência da batida a cabine do Ford/Cargo foi arremessada na rodovia, o motorista, no entanto, teve apenas ferimentos moderados. O condutor da carreta não se feriu.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos para o socorro às vítimas e retirada dos veículos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.