Prefeito de Ribeirão Claro pede prioridade máxima no combate à dengue

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Em reunião realizada no Salão Nobre da prefeitura de Ribeirão Claro na última segunda-feira (2), às 16h40, com a presença de servidores públicos de todas as secretarias municipais. As funcionárias da Secretaria de Saúde, Edilaine e Bete falaram sobre a situação no município com relação à dengue. Até o momento foram registrados 11 casos com suspeita de dengue. O prefeito Mario Augusto Pereira pediu prioridade máxima no combate à doença para impedir que o surgimento de uma epidemia.

Os casos de suspeita de contaminação por dengue tiveram uma amostra de sangue enviada ao laboratório responsável pelas análises no Paraná. A expectativa é que o resultado saia em cerca de 30 dias. Enquanto isso, todos os pacientes estão recebendo os cuidados necessários.

Com a possibilidade de confirmação de casos no município, o monitoramento foi intensificado e estão sendo desenvolvidas novas ações para evitar a proliferação da doença, que segue somando contaminações em toda a região.

Entre as ações a serem iniciadas imediatamente, estão uma campanha de conscientização nas escolas municipais, produção e distribuição de mudas de plantas que repelem ou ajudam no combate ao mosquito Aedes aegypti (Citronela e Crotalária) e a intensificação na busca ativa, notificação e limpeza de terrenos que apresentarem focos.

O prefeito Mario Pereira pediu que todos os esforços para combater a dengue sejam feitos para evitar a proliferação da doença no município. “Vamos agir rápido, cada um fazendo a sua parte para que não cheguemos a essa situação [de epidemia]”, finalizou.