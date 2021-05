Prefeito e vereadores de Jacarezinho participam de reunião no FNDE em Brasília

Photo Credit To Assessoria

Os vereadores de Jacarezinho, Antônio Neto (PSD), Betão da Curva (PSD), Dorival de Souza – Val (PDT), Serginho Marques (PT) e Zola (PSC) participaram ao lado do prefeito Marcelo Palhares, da vice-prefeita Patrícia Martoni e do Secretário de Gabinete Fúlvio Borbeg, de uma reunião, em Brasília-DF, com o deputado federal Pedro Lupion (DEM), na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE.

O encontro teve como objetivo solicitar a liberação da última parcela do recurso financeiro de origem federal, para retomada da Obra da escola rural no assentamento Companheiro Keno em Jacarezinho. A escola itinerante Valmir Mota de Oliveira, localizada na comunidade está em funcionamento desde 2008 e ainda não conta com uma ampla sede para atender a demanda dos seus alunos.

O compromisso assumido pelo presidente do FNDE, em atender ao pleito formulado pela comitiva, representa mais um passo importante rumo a concretização do projeto, o qual irá contribuir para acolhida e desenvolvimento dos alunos e professores.

Na oportunidade, o vereador Antônio Neto, mencionou o compromisso do FNDE com Jacarezinho, em atender as demandas do município, “Foi um momento oportuno legislativo e executivo unir forças para fazer algumas solicitações junto ao governo. Não podemos cruzar os braços diante da crise financeira que tem passado o país e, consequentemente, estamos buscando recursos que, com certeza, melhorarão a vida da população. Principalmente essa reunião que é tão importante, pois sabemos que a finalização desta obra trará desenvolvimento para a comunidade que mora no Assentamento Companheiro Keno”, finalizou o parlamentar.