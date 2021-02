Prefeitura de Jacarezinho explica denúncias de “fura filas” na vacinação

Photo Credit To Facebook Prefeitura Jacarezinho-PR

A prefeitura de Jacarezinho emitiu uma nota no começo da noite desta sexta-feira (12) para esclarecer as denúncias de supostas irregularidades no público vacinado contra a Covid-19, os populares “fura filas”.

No sistema da Controladoria Geral do Estado (CGE) há quatro denúncias de supostas irregularidades da aplicação da vacina em Jacarezinho.

De acordo com a nota, são duas irregularidades já informadas ao município e devidamente esclarecidas. Trata-se de duas pessoas que teriam tomado as vacinas se passando por funcionários de um estabelecimento de saúde. No entanto, as pessoas denunciados realmente possuem vínculo empregatício com a empresa, ou seja, são funcionárias registradas.

A nota ainda diz que, de qualquer forma, toda a documentação foi repassada ao Ministério Público, que decidirá se deve levar a investigação adiante ou não.

As outras denúncias ainda não chegaram ao conhecimento da prefeitura de Jacarezinho.

Acompanhe a nota na íntegra:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE DENÚNCIAS DE “FURA FILA” DA VACINA

O município de Jacarezinho vem por meio deste esclarecer que tem feito a aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 de maneira transparente e seguindo rigorosamente todos os critérios do Plano Estadual de Imunização e Plano Nacional de Imunização.

Contudo, houve o registro junto a Controladoria Geral do Estado de 4 denúncias de supostas “furadas de fila” na vacinação em Jacarezinho. O município reitera que tem feito todos os processos de forma absolutamente transparente, prestando contas de cada uma das etapas e sendo minucioso nos cuidados para que não sejam cometidas irregularidades.

Das 4 denúncias que constam no sistema, até o momento só houve dois casos repassados ao município e já devidamente verificados. As situações onde supostamente houve irregularidades dizem respeito a um estabelecimento de saúde que teria incluído duas pessoas a mais no grupo de funcionários a ser imunizados.

Houve verificação individual dos registros e todos os nomes na lista têm vínculos empregatícios formais com o estabelecimento em questão. O município, de qualquer forma, encaminhou toda a documentação ao Ministério Público, que deverá analisar novamente caso a caso e, se comprovado que houve irregularidade, tomará as devidas providências. Do contrário, a denúncia será arquivada.

O município de Jacarezinho já adotou medidas ainda mais severas na verificação de documentos de todas as pessoas imunizadas, de modo a garantir a total lisura neste processo de tamanha importância para a saúde pública.”