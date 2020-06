Prefeitura de Ribeirão Claro faz a entrega de ônibus novo para a Apae

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

A diretoria da Apae de Ribeirão Claro recebeu na manhã de hoje (4) as chaves do novo ônibus repassado pela prefeitura de Ribeirão Claro. O veículo com acessibilidade, será usado para o transporte de portadores de deficiência atendidos pelo estabelecimento de ensino. O ônibus foi custeado com recursos do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), no valor total de R$ 240 mil.

A entrega foi feita pelo prefeito Mario Augusto Pereira e contou com a presença da primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini, da presidente da Câmara Municipal, Eliana Cortez, dos vereadores Aguinaldo Telles e Elias Tenório, do secretário de Assistência Social, Victor Hugo Cornélio, do ex-secretário da pasta, Carlos Henrique Molini, da presidente da Apae, Telma Cristina Vitta de Almeida, da secretária da Apae, Rozana Serafim Tozato, servidores públicos e representantes da população.

O chefe do executivo reafirmou o compromisso com o apoio e estruturação da Apae, bem como de outras associações e entidades presentes no município. “Graças ao apoio do governo do estado e do governo federal nós estamos conseguindo fazer tudo que estamos fazendo”, disse. “Muitos não acreditavam, mas hoje a Apae conta com Equoterapia graças ao trabalho que iniciamos lá atrás”, lembrou. “Podem continuar contando com o nosso apoio”, concluiu.