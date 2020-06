Prefeitura de Ribeirão Claro recebe 100 cestas básicas da Defesa Civil

Crédito da foto Para Divulgação

A prefeitura de Ribeirão Claro recebeu na manhã de ontem (2), em Cambé, mais 100 cestas básicas da Defesa Civil do Estado do Paraná. Os alimentos foram conseguidos através do deputado estadual Cobra Repórter e entregues ao secretário de Assistência Social, Victor Hugo Cornélio e o técnico de Segurança do Trabalho, Kleber Braz Dias.

As cestas serão doadas para famílias carentes através do programa coordenado pela Secretaria de Assistência Social. O prefeito Mario Augusto Pereira agradeceu ao deputado pelo apoio na obtenção das cestas que serão importantes no amparo de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social.