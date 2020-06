Prefeitura e Santa Casa anunciaram medidas contra o coronavírus

Crédito da foto Para Divulgação

Com o objetivo de combater o coronavírus, a prefeitura e a Santa Casa de Ribeirão Claro anunciaram medidas que estão sendo executadas no município. As ações são coordenadas pela Secretaria de Saúde e contam com a parceria da Santa Casa de Misericórdia.

O Centro Municipal de Saúde Doutor Agnelo Marques de Souza ganhou um Centro de Triagem exclusivo para Covid-19, totalmente isolado dos demais setores. É nele que as pessoas com febre, tosse, dor de garganta ou falta de ar procuraram o primeiro atendimento de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h.

Após esse horário ou nos feriados e finais de semana, quem apresenta esses sintomas vai até a Santa Casa, que também isolou uma ala exclusiva para triagem e atendimento de sintomas gripais, seguindo o protocolo vigente. A entrada fica nos fundos e é indicada por placas informativas.

As barreiras sanitárias continuam ativas em todos os pontos de acesso e todos que chegam ao município têm sua temperatura aferida. Aqueles que apresentarem sintomas são direcionados para o Centro de Triagem para atendimento e passam a ser monitorados pela Vigilância Epidemiológica por um período de 7 a 14 dias.

De acordo com o prefeito Mario Augusto Pereira, a prefeitura, a Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia têm feito tudo ao seu alcance para evitar que a doença chegue ao município. “Mas caso isso aconteça, estamos preparados e faremos nosso melhor para preservar a saúde e a vida dos ribeirão-clarenses”, garantiu. “Mesmo com todo trabalho que está sendo feito, reforçamos o pedido para que a população continue usando a máscara, não faça aglomerações e cuide da higiene das mãos, lavando-as frequentemente com água e sabão”, frisou. “A saúde de todos depende de seguirmos essas recomendações todos os dias com dedicação e cuidado”, finalizou.