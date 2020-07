PRF apreende carregamento de pasta base de cocaína em Ourinhos

Crédito da foto Para Assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), da unidade operacional de Ourinhos (SP), em operação de rotina na madrugada desta quinta-feira (23), acabou descobrindo e apreendendo um grande volume de pasta base de cocaína, escondida em cilindros de armazenamento de gases industriais.

Caminhão foi abordado pela PRF, com vários cilindros de oxigênio, acetileno, nitrogênio, entre outros. Para surpresa, dentro deles havia pelo menos 700 quilos de pasta base de cocaína.

“Quando os cilindros foram abertos, na base de Ourinhos, para contagem é que verificamos a presença da droga. Acreditamos que possua pelo menos 700 quilos de pasta base de cocaína. O caminhão estava carregado com 190 cilindros de gases diversos, dos quais 18 continham entorpecente”, assinala um dos agentes que participaram da operação.

O veículo era ocupado por dois homens que foram presos.

Caminhão com placas de Campo Grande fazia o itinerário Campo Grande X São Paulo, abordado no entroncamento da BR-153 com a SP-270 por volta das 4hrs