PRF apreende grande quantidade de eletrônicos contrabandeados em Jacarezinho

Photo Credit To PRF

Na tarde desta sexta (4), por volta das 14 horas, a PRF apreendeu grande quantidade de eletrônicos contrabandeados na BR-153, município de Jacarezinho (PR).

Os produtos eram transportados em uma VW Saveiro, com placas de Americana (SP), que seguia no sentido Paraná ao estado de São Paulo; quando a equipe tentou realizar a abordagem, o condutor da caminhonete empreendeu fuga em alta velocidade, tendo sido alcançado pela equipe após mais de cinco quilômetros de acompanhamento.

No veículo estavam duas pessoas, sendo pai e filha, ambos maiores de idade, que admitiram estarem transportando produtos adquiridos no Paraguai e inseridos de forma ilegal no país através do Rio Paraná, na região de Guaíra (PR).

A caçamba da caminhonete, bem como a região da parte traseira dos bancos, estavam completamente carregadas com diversos eletrônicos, tais como modens, repetidores de sinal e roteadores de internet.

Devido ao grande volume de aparelhos, não foi possível a contagem imediata; por este motivo o veículo foi lacrado e entregue junto com a carga na Receita Federal em Londrina, que realizará a contagem dos produtos e quantificação dos valores no início da próxima semana.