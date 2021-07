PRF apreende maconha escondida em vigas de concreto na BR-153

Crédito da foto Para PRF

Na tarde desta quinta-feira, 29, por volta das 15h40, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 782 quilos de maconha na BR 153, em Ourinhos (SP), em uma operação conjunta entre a PRF e a Polícia Federal. A droga estava escondida em duas vigas de concreto, transportadas por uma carreta com placas de Cambé (PR).

Os policiais realizavam fiscalização no km 345 da BR 153, em Ourinhos (SP), quando abordaram o veiculo, caminhão-trator Iveco, placas de Cambé (PR), atrelado a uma carreta carregada com bloquetes de pisos e duas vigas de concreto. O motorista era um homem de 30 anos e estava acompanhado de um ajudante, de 31 anos.

Questionados sobre os detalhes da viagem, como origem e destino da mercadoria, os dois homens apresentaram versões contraditórias, elevando o nível de atenção da equipe. Ao verificar as vigas, que mediam aproximadamente 13 metros de comprimento, os policiais perceberam que havia falhas na estrutura do concreto.

Assim, os policiais fizeram um furo para amostragem no concreto, por onde verificaram que as vigas eram ocas e estavam recheadas com tabletes de maconha.

O veículo e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Policia Federal de Marilia (SP), onde foram retiradas duas grandes “gavetas” das vigas, cheias de maconha. Após pesada, a droga totalizou 782,7 quilos, divididos em 832 tabletes. Os suspeitos disseram que carregaram em Londrina (PR) e estariam levando para Jundiaí (SP).

Os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Com informações do setor de Comunicação Social da PRF