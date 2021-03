PRF apreende R$ 5,4 milhões em pasta base de cocaína em Cambará

Photo Credit To PRF

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 42 quilos de pasta base de cocaína, no final da tarde desta quinta (18), em Cambará/PR.

Por volta das 18 horas, policiais rodoviários federais abordaram um casal que ocupava um Kia Soul, na BR-369. Em razão do nervosismo dos ocupantes, os policiais elevaram o nível das buscas pelo veículo, sendo que encontraram, escondidos, na caixa de ar próxima das rodas traseiras, diversos tabletes de pasta base de cocaína, que após pesados, somaram 41,9 quilos da droga.

Aos policiais, o casal informou que a droga seria transportada de Marialva (PR) para Bauru (SP), no interior paulista. Diante dos fatos, o casal – ele, vigilante, com 31 anos, morador de Lins (SP) e ela, cabeleireira, com 22 anos, moradora de Ourinhos (SP) – foi detido e encaminhado, com a droga e o carro para a Polícia Civil em Cambará para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de até 15 anos de prisão.

Com o casal, foram encontrados R$ 3.450,00 em espécie, que também foram apreendidos.

Com essa apreensão, o prejuízo ao cofre das organizações criminosas chega próximo de R$ 5,4 milhões.