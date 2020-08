PRF apreende veículo carregado de cigarros contrabandeados em Cornélio Procópio

Crédito da foto Para PRF

No início da noite de quarta-feira (19), por volta das 18h, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no Km 82 da BR 369 um camionete abarrotada de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A carga ilícita era transportada em um Fiat Strada. Durante a tentativa de abordagem o condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pela BR-369, aproximadamente dois quilômetros depois abandonou o veículo em meio a uma lavoura de milho.

Dentro do carro foram encontrados aproximadamente 11 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A carga apreendida, juntamente com o veículo foram encaminhados para a Receita Federal de Londrina.