PRF atende acidente com motorista embriagado em Jacarezinho

Crédito da foto Para PRF

Na manhã deste domingo (13), por volta das 07h45, no km 17 da BR-153, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF) foram acionados para atender um acidente de trânsito no município de Jacarezinho/PR, no qual havia um carro de placas de Jacarezinho envolvido.

O acidente foi uma saída de pista, o qual o veículo que seguia sentido Jacarezinho – Ourinhos e veio a sair da pista e colidir em uma árvore próximo à rodovia.

Em atendimento ao acidente, o qual o condutor do veículo acidentado não sofreu nenhuma lesão, os policiais perceberam vários sinais indicativos de embriaguez por parte do condutor, sinais estes como forte odor etílico, desequilíbrio ao caminhar, entre outros.

Desta maneira foi oferecido ao condutor o aparelho de etilômetro para a realização do teste de alcoolemia, sendo este aceito e realizado, deste modo constatou-se o teor de 1.15 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme a Portaria n.º 006/2002/INMETRO, o valor de 1.05 mg/L.

Diante do resultado ficou configurada, a princípio, ocorrência de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Assim o condutor recebeu voz de prisão, informado de seus direitos e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho para os procedimentos cabíveis.