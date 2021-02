PRF atende acidente com óbito na BR 153

Photo Credit To A Voz de Ibaiti

Na madrugada deste domingo (14), por volta das 4h40, no km 107 da BR 153 em Ibaiti-PR, ocorreu um acidente no qual um veículo FIAT/Punto, placas de Ibaiti, perdeu o controle, saiu de pista e colidiu em uma árvore.

A condutora teve óbito no local; ela tinha 26 anos.

O passageiro ate o momento não foi identificado e foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro de Ibaiti, porém não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito.

Estiveram presentes no local do acidente além da PRF, o SAMU, a Polícia Civil, o IML, PM e Defesa Civil, ficando a cargo da PRF a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.

Fonte: A Voz de Ibaiti