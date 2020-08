PRF atende grave acidente em Ventania

Crédito da foto Para PRF

Na noite de segunda-feira (10), por volta das 23h30, no km 135, da BR 153, em Ventania, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.

Um caminhão Scania/P 310 B8X2 com placas de Itajaí/SC, que seguia sentido Ibaiti a Curitiba, ao realizar curva acentuada à esquerda, saiu da pista e tombou, derramando a carga transportada (laranjas).

O veículo era ocupado por duas pessoas, o condutor, de 46 anos, e seu pai. Ambos entraram em óbito no local.

Compareceram no local do acidente membros da Criminalística e do IML de Ponta Grossa e da Defesa Civil de Ibaiti. Os corpos, após desencarcerados pela Defesa Civil, foram encaninhados ao IML de Ponta Grossa.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito apontando as causas do acidente.