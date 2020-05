PRF atende grave acidente na BR-153 em Jacarezinho (PR)

Crédito da foto Para PRF

Na manhã de domingo (24) policiais rodoviários federais atenderam um acidente do tipo colisão transversal.

O acidente ocorreu por volta das 10h20 no quilômetro 24 da BR153, no entroncamento (trevo) com a PR431.

No momento do acidente um automóvel GM Agile, proveniente de Cambará (PR431) tentava cruzar a BR153 quando foi atingido por um caminhão M. Benz que seguia no sentido Jacarezinho a Santo Antônio da Platina.

O motorista do caminhão, de 41 anos, não teve ferimentos. Já o automóvel tinha quatro ocupantes, sendo que três deles necessitaram de atendimento médico, sendo socorridos pelo Resgate da Concessionária e pelo SAMU.

Todos os feridos foram encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Jacarezinho, onde uma das passageiras, de 60 anos, entrou em óbito em decorrência do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Os veículos estavam com sua documentação em dia e foram liberados no local.