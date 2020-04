PRF atende tombamento de caminhão na BR-153

Crédito da foto Para Assessoria

A PRF atendeu na manhã de quinta-feira (23) um tombamento de um caminhão Volkswagen emplacado em Erechim/RS.

O acidente ocorreu por volta das 9h20min no Km 145 da BR-153, no município de Ventania (PR).

Informações preliminares levantadas por agentes da PRF apontam que o caminhão tombou após fazer uma curva, ocasionando deslocamento de sua carga de papel prensado, que ficou espalhada sobre a via.

O condutor, de 59 de idade, permaneceu no local. Não houve feridos.

Devido ao acidente o local teve fluxo de veículos parcialmente prejudicado, sendo que no início da tarde foi necessário realizar por cerca de 30 minutos a interdição total da via para que fosse possível o guinchamento do caminhão.

O boletim de acidente correspondente será elaborado pela equipe da unidade de Santo Antônio da Platina (PR).