PRF e 2º BPM fazem grande apreensão de maconha em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Setor de Comunicação Social do 2º BPM e PRF

A ação, que resultou na prisão de dois homens e apreensão de mais de meia tonelada de maconha, contou ainda com o apoio da Polícia Militar

Na noite desta quinta-feira (02/07) por volta das 23 horas, nas proximidades do entroncamento da PR-439 com a BR-153, município de Santo Antônio da Platina/PR a PRF, em operação conjunta com a Polícia Militar, tirou de circulação 593kg de maconha.

A droga estava em um automóvel Toyota Corolla com placas de Vitoria/ES, que desobedeceu a ordem de parada, momento em que se iniciou um acompanhamento tático que perdurou por mais de cinco quilômetros.

Durante a ação, equipes da PRF fizeram uso do equipamento conhecido como dilacerador de pneus, que acabou por estourar 3 pneus do Corolla; ainda assim, tentando fugir, este realizou diversas manobras irregulares e perigosas na rodovia.

A fuga cessou apenas no perímetro urbano, quando os agentes lograram êxito em abordar e prender dois traficantes que estavam no veículo.

No interior do automóvel foi encontrada grande quantidade de maconha, que após pesagem totalizou 593kg da droga.

O motorista possui 30 anos de idade e informou que levaria a maconha de Umuarama a São Paulo mediante o recebimento de certa quantia em dinheiro; ele estava em companhia de um passageiro, que o ajudava durante o trajeto e que também receberia pelo transporte. Ambos são moradores de Guaíra (PR).

Foram também apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), que com a droga apreendida, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão. E assim, a ação conjunta das forças policiais consegue um excelente resultado no combate ao narcotráfico.