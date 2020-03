PRF intercepta carga milionária de cigarros contrabandeados em Ourinhos

Crédito da foto Para Mais de 350 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de terça-feira em Ourinhos. O caso ocorreu, as 10h30. durante fiscalizações realizadas no km 338 da BR-153 (Rodovia Transbrasiliana). Confira o vídeo abaixo. De acordo com os policiais, o caminhão frigorífico Scania era conduzido por um motorista de 35 anos de idade e durante a fiscalização, os PRFs perceberam que o condutor estava muito nervoso e dava informações desencontradas da sua viagem. Ao abrir a tampa do baú foi constatado, que, apesar de apresentar nota fiscal de Carne, o caminhão estava carregado com caixas de cigarro de origem estrangeira. Foram contabilizadas mais de 700 caixas de cigarro, totalizando mais de 350 mil maços. A carga, nas ruas, tem valor aproximado de R$1.750.000,00. O caminhão, a carga e o envolvido foram encaminhados a Polícia Federal de Marilia, onde foi lavrado o flagrante e motorista ficou preso à disposição da justiça. Pessoas que eventualmente tiverem qualquer informação sobre veículos suspeitos de transportar cargas ilícitas em rodovias federais podem acionar a PRF através do telefone de emergência 191, inclusive de forma anônima.

