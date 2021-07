PRF lança campanha para arrecadar alimento

Crédito da foto Para Divulgação

Diante das necessidades causadas pela pandemia do coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), através da campanha Estrada Solidária, pretende formar uma rede de apoio em todo o país. O objetivo da ação, que será realizada do dia 30 de junho a 8 de agosto, é arrecadar alimentos para doar a indivíduos em situação de vulnerabilidade. Em Santo Antônio da Platina/PR, as doações podem ser feitas na Unidade Operacional (Posto da PRF), no Km 43 da BR-153.