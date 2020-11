PRF prende boliviano transportando folhas de coca em Ourinhos

Photo Credit To PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um cidadão boliviano na manhã desta segunda-feira (16), no km 339 da BR 153, em Ourinhos (SP). Ele foi flagrado transportando aproximadamente 5 quilos de folhas do pé de coca. A prisão ocorreu por volta das 11h30.

Durante patrulhamento pela BR 153, os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão prancha, transportando um veículo Kia Sorento, placas de São Paulo (SP). No interior do caminhão estavam o condutor e dois bolivianos: o proprietário do automóvel (34 anos) e sua filha menor (8 anos).

O condutor do caminhão disse aos policiais que foi contratado para recolher o veículo com pane mecânica em Maracaí (SP), e levá-lo para São Paulo, capital.

Durante a fiscalização, o boliviano afirmou que estava vindo da Bolívia, onde foi visitar parentes, e que em seu trajeto passou pela cidade fronteiriça de Corumbá (MS).

Ao abrir a porta traseira do Kia, os policiais localizaram um rapaz de 25 anos e sua esposa, de 17 anos, ambos bolivianos, dormindo dentro do porta-malas.

Ao vistoriar o interior do veículo, os policiais localizaram debaixo do banco traseiro, 20 pacotes com folhas secas da planta erythroxylum coca, conhecida popularmente como folhas de coca, que possuem o princípio ativo para a produção da droga conhecida como cocaína. Toda a droga pesou 4,7 kg.

O proprietário do automóvel assumiu a propriedade da mercadoria. Disse que as folhas de coca seriam vendidas em São Paulo, para serem consumidas mascadas ou na forma de chá.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Marília. Com exceção da menor de 17 anos, todos os bolivianos estavam com a situação legal no país. Ela não estava acompanhada dos pais, tampouco apresentou certidão de casamento com o homem que estava com ela no porta malas. Ela foi entregue ao Conselho Tutelar de Marília, para as providências cabíveis.

O proprietário da droga foi ouvido e liberado. Ele responderá a inquérito policial por tráfico internacional de drogas. Se condenado, poderá pegar uma pena de 5 a 15 anos de reclusão.

Informações da assessoria PRF