PRF prende motorista embriagado em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Divulgação PRF

Na noite deste sábado (15), por volta das 22h, no km 42 da BR153, em Santo Antônio da Platina (PR), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um condutor pelo crime de embriaguez ao volante.

O motorista, morador de Santo Antonio da Platina, conduzia um Fiat Uno de sua propriedade. Ele tem 47 anos de idade e trabalha como motorista profissional, com veículos de carga.

A ababordagem ocorreu durante ronda ostensiva, quando a equipe PRF visualizou o veículo transitando sob a faixa zebrada de um trevo de acesso ao município, sendo que na sequência acabou por parar em cima do canteiro central; questionado, o motorista, que estava sozinho no automóvel, informou que havia se perdido; chovia muito no horário.

O condutor, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, confirmou que havia ingerido bebida alcoólica, e foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou alta concentração de álcool em seu organismo: 0,44 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões.

Além de autuado por embriaguez ao volante, que prevê multa de R$ 2.934,70, o condutor foi preso em flagrante pelo crime do Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Para esse tipo de conduta a lei estipula ainda a pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; a carteira de habilitação é suspensa por 12 meses.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.