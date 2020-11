PRF prende traficante com cocaína em Ourinhos

Photo Credit To PRF

Nesta quinta-feira (19), por volta das 17 horas, no km 339 da BR-153, no município de Ourinhos/SP, foi abordado o veículo GM/Meriva Joy, conduzido por um homem de 33 anos, residente na cidade de São Paulo/SP.

Tendo em vista o nervosismo apresentado pelo condutor, bem como as informações desencontradas da viagem e da propriedade do veículo, surgiu uma fundada suspeita para uma verificação detalhada no veículo, onde foi possível encontrar um fundo falso, previamente preparado para transporte de ilícitos, localizado no para-choque traseiro.

Dentro desse compartimento foram localizados 20 tabletes de um pó branco, que pesaram 21,32 kg e que submetido ao narco-teste, constatou se tratar da droga cloridrato de cocaína.

Dada voz de prisão ao condutor do veículo, este admitiu que tinha conhecimento da droga, e que receberia certa quantia em dinheiro pelo transporte; disse ainda que estaria levando a droga de Foz do Iguaçu/PR para São Paulo/Capital.

Diante dos fatos, foram encaminhados veículo, preso e droga para o Plantão da Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, para lavratura do flagrante.