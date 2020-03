Primeiro caso confirmado de Coronavírus na região ”Norte Pioneiro”

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA) divulgou na tarde deste sábado, 28, o primeiro caso confirmado de Corona vírus (COVID 19) na região.

Segundo o Boletim da SESA o caso confirmado é de Quatiguá. O Diretor da Regional de Saúde Tony Palhares destaca que a esfera estadual está dando todo apoio aos município da região ao Combate. “O governador Ratinho Junior e o Secretário Beto Preto estão realizando várias ações para o nosso Estado ser o mais preparado”, comenta.

Ainda segundo o Boletim Oficial divulgado são oito casos em investigação na abrangência da 19 Regional de Saúde e outros 23 casos foram descartados. Alguns municípios da região realizaram bloqueio em suas entradas com monitoramento de quem entra no perímetro urbano.

NOTA OFICIAL PREFEITURA DE QUATIGUÁ – 01

28 de março de 2020, 16:48

A Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeita Municipal, por motivos éticos e legais se

manifesta e esclarecer à população quatiguaense sobre um paciente que estava com suspeita de Covid-

19 no município, o mesmo estava em investigação e aguardando resultado do exame. A amostra foi

colhida e enviada para o Laboratório Central do Estado – LACEN e acaba de ser confirmado o primeiro

caso positivo de COVID-19 em Quatiguá.

Esclarecemos também, que todos os atos são realizados com seriedade e todos os

procedimentos orientados e que trata casos suspeitos com o mesmo procedimento padrão de casos

confirmados. Todas as medidas estão sendo adotadas pela COE, Vigilância Sanitária Municipal e

Estadual.

Sempre operamos com transparência. No momento atual é preciso muita atenção e calma com

as informações não oficiais. Estamos passando por um momento onde preservar as pessoas jamais foi

tão fundamental.

Presentemente o município possui mais casos aguardando resultados do Laboratório Central

do Estado, e ressaltam que há um caso confirmado pelo laboratório, até a data de hoje.

Ressaltamos que o caso hoje confirmado já estava em isolamento e todos que tiveram contato

direto também estão sendo monitorados desde que o caso se tornou suspeito.

Orientamos a população para continuar evitando aglomerações, praticando o distanciamento

social e a etiqueta de higienização e principalmente não divulgando informações não oficiais.

Assinam Esta Nota, o centro de operações de emergência ao Covid-19.