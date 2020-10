Primeiro dia de Festival movimenta cenário cultural em Jacarezinho

Photo Credit To Divulgação

Na noite desta quinta-feira, 22, aconteceu o primeiro dia do Festival da Cultura Jacarezinhense. O evento, que visa valorizar a cultura local, é realizado pela Prefeitura de Jacarezinho, com o apoio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Jacarezinho, e produzido pela CNX Produções. O Festival acontece até domingo com programação ao vivo das 19h30 às 22h.

Cerca de 200 pessoas acompanharam o primeiro dia de evento e puderam assistir a sete apresentações de várias linguagens artísticas, como artes plásticas e visuais, teatro, música e cultura afro-brasileira. O Festival começou com a exposição virtual “Da tela para a vida: arte e artista que falam”, de Donizetti Nascimento e Marina Moura. Em seguida, foi apresentado o documentário “Joaõzinho Caldeira, o Poeta do Barro” e a exposição virtual com as obras de do artista. Depois foi a vez da peça teatral “Me declaro, viva…”, de Adelvane Néia, e da apresentação da cultura afro-brasileira “História da Capoeira no Brasil”, de Mestre Salomão.

O público também pode acompanhar a apresentação musical, “WAVE EMIPETRÊS”, de Davi, e o processo de construção de gravuras “O surreal enquanto refúgio”, de Lau Castro. Para finalizar a noite, foi exibido o filme “Dinossauros no Paraíso”, de Luiz Matheus. As atrações que serão apresentadas foram escolhidas através do Edital Emergencial de Arte, Cultura e Entretenimento de Jacarezinho.

O Festival da Cultura Jacarezinhense está sendo transmitidas no YouTube, Facebook e site do evento, além das páginas da Diretoria de Cultura da UENP e do Departamento de Cultura no Facebook.

Serviço:

Sexta-feira, 23

19h35: Da tela para a vida: arte e artista que falam – Donizetti Nascimento e Marina Moura (classificação livre)

19h50: Amanhã estaremos em casa – Ana Silva (classificação livre)

20h09: Retratando Jacarezinho Antiga – Marcelo Mano (classificação livre)

20h15: Os tambores e seus Ecos – Ilson (classificação livre)

21h55: Painel Sinestésico – Jucelino Biagini (classificação livre)

21h TACITURNO – Matheus Henrique (classificação livre)

21h20: Bodas de Esmeralda – Unidos do Cruzeiro 40 anos (classificação livre)