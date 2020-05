Produtores de morango do Norte Pioneiro se organizam para buscar Indicação Geográfica

Crédito da foto Para Divulgação

Um grupo de 12 produtores de morango do norte pioneiro do Paraná constituiu, na última quinta-feira (28), a Associação Norte Velho dos Produtores Rurais de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina. O objetivo é que eles possam se organizar para ganhar competitividade no mercado e buscar o registro de Indicação Geográfica junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O produtor de Jaboti, Marcelo Augusto da Mata Siqueira, foi eleito o presidente da nova associação. Ele trabalha com morangos há 17 anos. Hoje, possui uma produção de 15 mil plantas suspensas, todas semi-hidropônicas, para evitar doenças de solo. Para ele, a constituição da associação é muito importante e necessária na região, que concentra o cultivo da fruta em mais de 140 hectares.

“Hoje, dependemos muito dos atravessadores. Enquanto o mercado vende a caixa por R$ 25, em média, a gente comercializa a R$ 5, na roça”, justifica. Além de ganhar competitividade no preço de venda, Siqueira acrescenta que a união dos produtores vai beneficiá-los, também, na hora de conseguir boas condições de pagamento na aquisição dos insumos e mudas.

A associação é necessária, ainda, para que os produtores da região consigam fazer o pedido de registro de Indicação Geográfica junto ao INPI. “A IG será uma baita conquista pra gente. Nosso cinturão é muito forte na produção de morango, tanto em qualidade como em quantidade, mas os produtores são prejudicados na venda”, afirma. Caso o grupo conquiste o registro, Siqueira diz que a região terá produtos ainda melhores e com mais valor agregado.

A Indicação Geográfica é um bem coletivo conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos similares disponíveis no mercado por sua qualidade, especialidade e tipicidade.

A região do norte velho é considerada a maior produtora de morango em todo o estado, segundo a Emater. O trabalho será focado na conquista da IG por Indicação de Procedência (IP), relacionada à reputação e tradição dos fruticultores.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, afirma que a proposta de IG integra um conjunto de ações realizadas pela governança do Comitê Territorial do Norte Pioneiro do Paraná para tornar a região uma referência na produção de alimentos diferenciados e fazer com que isso gere desenvolvimento para todo o território.

“O morango será o terceiro na busca pelo registro, depois do café e da goiaba”, aponta. Segundo o consultor, a constituição da associação cria capital social e fortalece o segmento.

Capello explica que a conquista da IG trará notoriedade para o cultivo de morangos da região, que concentra aproximadamente 500 produtores. “O objetivo é que o trabalho associativo beneficie os fruticultores e organize a produção para que ela possa chegar a novos mercados”, informa.

O consultor lembra que o trabalho, que vem sendo realizado há cerca de um ano, conta com o apoio da Emater; prefeituras municipais de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina; Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar); Ministério da Agricultura; e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).