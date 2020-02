Professores Do Magnus Fazem Capacitação Do Objetivo Em São Paulo

Crédito da foto Para Assessoria

Professores e coordenadores do Colégio Magnus, de Jacarezinho, passaram por uma abrangente capacitação do Objetivo durante o último fim de semana. O curso, realizado em São Paulo, reuniu 22 escolas de todo Brasil proporcionou conhecimentos específicos e detalhados a respeito do material didático e como trabalhá-lo da melhor forma.

A capacitação ainda contou com cursos para cada disciplina ministrados pelos próprios escritores dos materiais e cursos específicos para coordenação de cada ciclo. Destaque ainda para o compartilhamento de experiências entre os participantes, sendo estes de grande importância para um melhor desempenho do papel do professor em sala de aula.

Embora conte com uma equipe pedagógica com vasta experiência, incluindo professores universitários, e muitos já com mestrado e diversas especializações, o Colégio Magnus faz questão de buscar a atualização constante dos colaboradores para que a instituição ofereça aos alunos o melhor serviço educacional possível.

“Valorizamos muito nossa equipe porque o que existe de mais importante em qualquer empresa são as pessoas. Então mesmo com uma equipe já tão experiente, tão gabaritada, fazemos questão de proporcionar ainda mais conhecimento para que nossos alunos tenham realmente um ensino de excelência”, pontua o proprietário do Colégio Magnus, o empresário Marcelo Palhares.

E mesmo em meio a tantos colégios de renome nacional, o Magnus mais uma vez ficou em evidência. Desta vez grande destaque por ser o único a possuir uma grade curricular que contempla todas as competências exigidas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), ou seja, possuir a carga horária mais completa para contemplar todas as competências necessárias para o desenvolvimento dos alunos.

O Colégio Magnus é um amplo projeto educacional que traz ao Norte Pioneiro os principais e mais modernos conceitos em educação existentes na atualidade. Material didático linha A do Objetivo, Escola da Inteligência, sistema bilíngue, letramento digital, professores altamente capacitados e a construção de uma estrutura de mais de 2,5 mil metros quadrados projetada por uma empresa especializada em construção de escolas.

Com o primeiro ano letivo iniciado agora em fevereiro, o Magnus tem turmas do 6º Ano do Ensino Fundamental até o 3º Ano do Ensino Médio, além do Cursinho Pré Vestibular mais completo da região.

Quem quiser conhecer mais pode agendar uma visita pelos telefones 3525-3033 e 99163-0817. O Colégio Magnus está localizado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 395, centro de Jacarezinho.