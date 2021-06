Projeto para nova licitação do AME está em fase final

Crédito da foto Para Assessoria

O Diretor do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) Antonioni Palhares, o Tony Palhares, o deputado estadual Mauro Moraes, e o assessor Esmael Carvalho estiveram nesta quarta-feira, 9, na Paraná Edificações (PRED) em Curitiba. Em pauta a construção do Ambulatório Multiprofissional Especializado (AME).

“O Presidente do CISNORPI Marcelo Palhares solicitou que pudéssemos analisar sobre a situação deste projeto que é de fundamental importância para o atendimento de toda a região. Quero agradecer ao deputado Mauro Moraes que tem se empenhado em auxiliar para resolvermos esta situação”, comenta Tony Palhares. Eles foram recepcionados pelo Diretor da PRED Marcus Tesserolli.

O terreno do projeto é de 9.371.67 metros quadrado, nas proximidades do Sesc/Senac em Jacarezinho, para a edificação da obra. “O CISNORPI atende 22 cidades de nossa região com consultas especializadas. A construção irá auxiliar ainda mais no atendimento das pessoas que procuram atendimento especializado”, comenta o Presidente do Consórcio e Prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares.

Atualmente o CISNORPI atende 22 municípios: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.