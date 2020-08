Projetos que incentivam o turismo no Paraná integram a pauta da Sessão Plenária

Crédito da foto Para Sessão plenária da Assembleia Legislativa continua sendo realizada de forma remota. Os trabalhos podem ser acompanhados através da TV Assembleia pelos canais 16 na Claro/Net e 20.2 em tv aberta.. Créditos: Dálie Felberg/Alep

O momento em que todos estão passando diminuiu consideravelmente as atividades turísticas no estado. Mas projetos que estão na pauta de votação da Assembleia Legislativa do Paraná na próxima segunda-feira (3) tendem a contribuir com o setor tão logo a retomada das atividades turísticas aconteça.

Uma das propostas a ser analisada pelos deputados é o projeto de lei 160/2019, dos deputados Goura (PDT) e Mabel Canto (PSC), que institui o Circuito Cicloturístico dos Campos Gerais.

O projeto, que será votado em primeiro turno, tem o objetivo de incentivar o uso da bicicleta e o turismo ecológico, valorizando assim a cultura e os atrativos turísticos da região dos Campos Gerais e contribuindo para a economia local.

Integram o Circuito os municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania.

De acordo com o projeto, os municípios poderão definir o traçado da rota cicloturística de forma integrada com os municípios vizinhos, através da implantação de sinalização e o mapeamento dos atrativos e produtos turísticos da região, como monumentos históricos, atrativos naturais, hospedagens, locais para alimentação e hidratação, além de unidades de saúde.

Segundo os autores, “o cicloturismo é uma modalidade de turismo ecológico em que se utiliza a bicicleta não só como meio de transporte, mas como uma parceira de viagem. O cicloturista diferencia-se do turista comum, pois seu objetivo não é simplesmente chegar ao destino, mas aproveitar o caminho que geralmente consiste em estradas rurais e secundárias recheadas de atrativos naturais e culturais”.

Outra proposta, também em primeiro turno de votação, que visa o desenvolvimento do turismo regional é a inserção no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná da Festa do Leitão Desossado na Grelha, realizada no mês de dezembro na cidade de Bom Sucesso do Sul.

Segundo o autor do projeto, deputado Soldado Fruet (PROS), o evento, que é realizado em comemoração à emancipação política e administrativa do município, “é considerado uma das maiores festas gastronômicas do Paraná, conta com a participação aproximada de sete mil pessoas, sendo que o número de participantes é o dobro dos habitantes de Bom Sucesso do Sul e contribui com a economia da cidade”.

Por fim, em redação final, os deputados votam o projeto de lei 244/2020, do deputado Delegado Recalcatti (PSD), que institui o Circuito Turístico Cidades Históricas do Paraná.

Doação de Sangue – Também em redação final, será votado o projeto de lei 392/2020 que institui o “Julho Vermelho”, mês dedicado às ações de conscientização e incentivo à doação de sangue. De acordo com o texto, as ações de conscientização e incentivo poderão ser desenvolvidas através de reuniões, palestras, cursos, oficinas, seminários, distribuição de material informativo, entre outras, sempre priorizando a conscientização da população sobre a importância da doação de sangue.

APPA – Aguardando a aprovação do parecer da Comissão de Finanças e Tributação, o projeto de lei 316/2020, do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei n° 17.895, de 27 de dezembro de 2013 e cria o quadro de empregos em comissão no âmbito da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) retorna aos debates.

Na sessão de quarta-feira (29), a proposta recebeu pedido de vista do deputado Arilson Chiorato (PT) quando era analisada na Comissão. Caso o parecer seja aprovado, o projeto será votado na sessão plenária remota em primeiro turno.

Segundo o Governo, as alterações dizem respeito às hipóteses em que poderá ser dispensado o requisito de formação acadêmica de nível superior, tanto para os cargos de nível médio ou técnico, quanto para os cargos de assessoramento, a critério da Diretoria Colegiada da APPA. De acordo com a redação do substitutivo, essas hipóteses passam a ser de avaliação da Diretoria Colegiada e não mais do Diretor Presidente, e podem ser estendidas aos empregos comissionados do grupo de assessoramento.

Homenagens – Completando a pauta outros dois projetos em análise de primeiro turno. O projeto de lei 690/2019, do deputado Dr. Batista (DEM), que denomina de Pioneiro Evaristo Falcão a ponte localizada sobre o Rio Ivaí, na rodovia PR-317 entre os municípios de Floresta e Engenheiro Beltrão; e o projeto de lei 773/2019, do deputado Rodrigo Estacho (PV), que institui no Calendário Oficial de Eventos do Paraná o Dia do Trovador, a ser comemorado anualmente no dia 20 de julho.

Vetos – Dois vetos integram a pauta de votação da sessão. O veto 3/2020 ao projeto de lei 478/2017 que altera a lei 18.451/2015 que criou o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do Paraná; e o veto 5/2020 ao projeto de lei 301/2019 que trata da identificação das bacias hidrográficas nas faturas de água.

O acesso à Assembleia Legislativa do Paraná continua restrito em razão das medidas de combate e prevenção ao coronavírus.