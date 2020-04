Quatiguá registra primeira morte por coronavírus no Norte Pioneiro

Crédito da foto Para Paciente estava internado na UTI do Hospital Universitário de Londrina - Ricardo Chicarelli/Arquivo Folha

Um homem de 60 anos, de Quatiguá (Norte Pioneiro paranaense), diagnosticado com coronavírus, morreu na manhã deste sábado (4) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Londrina.

O paciente apresentou sintomas da Covid-19 após uma viagem a São Paulo, com um quadro de febre e tosse seca, que evoluiu para dispneia (dificuldade de respiração, com intervalos rápidos e curtos) e taquicardia (batimentos acelerados do coração). Ele foi transferido para o HU já com respiração mecânica.

É a primeira morte causada pela doença envolvendo um morador do Norte Pioneiro, que contabiliza outros três casos de coronavírus, sendo mais dois em Quatiguá e outro em Ibaiti, conforme o último boletim epidemiológico divulgado neste sábado (4) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).