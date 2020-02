Quatro pessoas ficam feridas após acidentes na BR-369

Crédito da foto Para Caminhonete e caminhão bateram de frente na BR-369, em Uraí - Fotos: Reginaldo Tinti

Dois acidentes na BR-369, em Uraí, no norte do Paraná, deixaram quatro pessoas feridas na tarde de quarta-feira (5). As batidas ocorreram no km 115, no trecho conhecido como curva da viúva.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. A polícia suspeita que o excesso de velocidade provocou este acidente.

O motorista da caminhonete foi socorrido pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado em estado grave para um hospital de Londrina.

O condutor e o passageiro do caminhão sofreram ferimentos leves. Eles foram levados para um hospital de Cornélio Procópio.

Pouco tempo depois, enquanto os feridos eram atendidos, um caminhão ficou descontrolado e bateu contra um carro e uma ambulância do Samu que fazia o atendimento.

Neste caso, uma vítima que estava no carro sofreu ferimentos leves.