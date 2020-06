Recém-nascido é transferido de helicóptero do Hospital Regional para a Santa Casa de Londrina

Crédito da foto Para Antônio de Picolli

Um bebê com apenas cinco dias de vida precisou ser transferido de helicóptero na manhã desta terça-feira (16) do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, para a Santa Casa de Londrina.

Conforme apurou a reportagem, o bebê nasceu com suspeita de acondroplasia (anormalidade na ossificação das cartilagens do feto que causa nanismo caracterizado por membros curtos, mas tronco normal, cabeça aumentada e nariz achatado), e também a suspeita durante o pré-natal de má-formação cardíaca.

A transferência para a Santa Casa de Londrina, no entanto, ocorreu em razão da necessidade de se investigar a má-formação cardíaca e eventual necessidade de intervenção cirúrgica.