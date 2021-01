Reforço policial e medidas sanitárias reduzem ocorrências no final do ano

Photo Credit To AEN

A Polícia Militar aumentou em 30% o número de policiais nos sete municípios do Litoral paranaense para garantir a segurança e orientar os cerca de 1,1 milhão de pessoas que passaram o final do ano nas praias. De dia 31 de dezembro até às 7 horas do dia 1º de janeiro, a PM recebeu 131 chamadas pelo 190 sobre perturbação do sossego (44 em Matinhos, 42 em Guaratuba e 45 em Pontal do Paraná), atendeu 208 ocorrências gerais, lavrou 39 Termos Circunstanciados gerais e encaminhou 22 pessoas por situações diversas. No Litoral foram feitas 476 orientações, somente no período da virada, principalmente relacionadas às medidas sanitárias adotadas para evitar a proliferação de casos de Covid-19.

Com o reforço policial e as medidas sanitárias em vigor, foram registrados menos ocorrências em relação ao ano anterior.

“Percebemos uma diminuição grande no número de pessoas no Litoral e acreditamos que seja fruto da conscientização de muitas famílias que estão entendendo o momento de alerta em que vivemos e estão sacrificando-se agora para poderem ter outros finais de ano felizes”, avaliou o comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM) e coordenador operacional da PM do Verão Consciente 2020/2021, coronel Rui Noé Barroso. “Para aqueles que vieram às praias, oferecemos uma segurança reforçada e muita orientação, tendo os policiais sempre pautados no bom senso e na conscientização”, completou.

O Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Júnior, explicou que o policiamento foi diferente devido à pandemia. “Montamos um esquema diferenciado. Tivemos várias viaturas distribuídas e contamos ainda com a aplicação da Plataforma de Observação Elevada, com câmeras de segurança. Neste ano, percebemos que o público foi menor comparado aos últimos, um impacto causado pela pandemia do coronavírus e pela colaboração das pessoas que preferiram não vir ao Litoral por entenderem que vivemos um momento delicado”, explicou.

DIA 31 – Considerando somente o dia 31 de dezembro, das 00h até 23h59, houve redução de crimes e aumento na atividade dos policiais militares. O comparativo com o mesmo dia de 2019 aponta que os casos de violência doméstica caíram mais da metade (de 11 para 5), e os furtos reduziram 88% (de 42 para apenas 5). A perturbação de sossego também teve queda: de 14 casos diminuiu para 9 no período analisado, ou seja. Quanto aos roubos, a Polícia Militar registrou somente um caso no último dia 31, assim como na mesma data do ano anterior.

O total de ocorrências também foi menor neste final de ano, com 186 situações contra 292 no mesmo período do ano passado, uma redução superior a 36%. Houve aumento de abordagens, de 441 em 2019 para 527 no dia 31 de 2020. Também aumentam os flagrantes de uso de drogas (+54,5%) e de tráfico de drogas (+25%). O número de encaminhamentos (15), de mandados de prisão cumpridos (02) e de prisões por embriaguez (01) foi o mesmo registrado em 2019.

PRIMEIRAS HORAS – O balanço da Polícia Militar do início deste dia 1º até às 7 horas, registrou 72 chamadas ao 190 sobre perturbação de sossego, sendo 24 na cidade de Matinhos, 23 em Guaratuba e 25 em Pontal do Paraná. Deste total, duas ocorrências tiveram encaminhamento e lavratura de Termo Circunstanciado (uma em Guaratuba e outra em Matinhos).

No geral, a PM atendeu 22 ocorrências, cinco casos foram de lesão corporal, seis de ameaça, três de perturbação do sossego, três casos de uso de drogas, uma ocorrência de rixa, uma de disparo de arma de fogo e outra de furto qualificado.

Nas primeiras horas, a PM lavrou sete Termos Circunstanciados de infração penal. Além disso, os policiais militares fizeram 476 orientações gerais e sobre as medidas sanitárias, lavraram 14 autos de infração de trânsito e entregaram 201 pulseirinhas de identificação.

POLICIAMENTO – O esquema de segurança foi montado pela coordenação da PM no Verão Consciente 2020/2021 para garantir a tranquilidade dos veranistas e moradores do Litoral nas praias paranaenses. O planejamento incluiu diferentes modalidades de policiamento e até bloqueios parciais e totais de ruas, para facilitar o escoamento de trânsito na orla. A fiscalização de estacionamento em local proibido foi intensificada bem como o policiamento a pé e com motocicletas durante todo o último dia do ano.

Em Guaratuba, as câmeras de alta resolução do Posto de Observação Elevada (POE) auxiliaram na coordenação do policiamento e no monitoramento do público a longa distância, para flagrar situações ilícitas e indicar aos policiais na rua os pontos exatos com necessidade de presença da PM. Em Matinhos foi utilizado um ônibus com tecnologia semelhante, que fez monitoramento de pontos específicos de maior concentração de pessoas. Em Pontal do Paraná, a aplicação de policiamento foi nos pontos de maior concentração de pessoas, nos balneários de Praia de Leste, Ipanema, Shangrilá, Santa Terezinha e Pontal do Sul.

A operação contou com equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em apoio ao 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), militares estaduais do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV), do Regimento de Polícia Montada (RPMon) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), que atuou na área de trânsito urbano dos municípios.

O trabalho realizado durante o último dia do ano e as primeiras horas de janeiro contou ainda com o reforço das viaturas e equipes policiais que fazem parte da Força Estadual de Pronto Emprego (FEPE), com o objetivo de fortalecer a capacidade de enfrentamento aos crimes mais violentos, com mais agilidade de resposta às ocorrências e a prestação de suporte aos policiais militares que já atuam no Litoral.

RODOVIAS – As equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuaram em todas as rodovias estaduais no período do ano novo. Os policiais fizeram testes de etilômetro (bafômetro), bloqueios em locais pré-definidos, atividades rotineiras de verificação de documentação e lavratura de infrações de trânsito rodoviário, além de utilizarem radares móveis para o controle de velocidade e outras ações preventivas.

No dia 31 foram registrados 15 acidentes de trânsito, com 16 pessoas feridas, nas rodovias que cortam o Litoral. Não houve mortes.