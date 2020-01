Região: Com novo show em 2020 EQUIPE DJ LUAN REYS promete fazer a diferença em sua festa!

Crédito da foto Para Assessoria

Em 2020 Luan Reys completa 7 anos de carreira como DJ, segundo fontes da Central Luan Reys criada em 2015 foram mais de 504 festas realizadas entre eventos corporativos, casamentos, aniversários 15 anos, etc… com um marco de 6 festas por mês, além das festas e eventos atendidas com locação de equipamentos avulso, foram 30 cidades e 4 estados percorridos nesses quase 7 anos.

Para 2020 DJ LUAN REYS vem com um novo show junto com sua equipe, uma super produção de som, luz e dançarinos, Luan Reys Garante interação com o público e depois da balada os comentários vão ser positivos.

Para quem não conhece ou so ouviu falar LUAN REYS É um jovem jacarezinhense empreendedor de 25 anos, casado com A Larissa, Pai de dois filhos Pedro e Théo.

EQUIPE DJ LUAN REYS aproveita ainda para anunciar que a agenda para shows 2020 já está liberada.

Contato para orçamentos e contratos,

Central Luan Reys whatsapp (43) 99685-5591

Djluanreis@outlook.com

Jacarezinho-PR