Região Norte Pioneiro se destaca entre as regiões turísticas do Paraná com 100% de participação em demanda do CEPATUR

Crédito da foto Para Divulgação

A Região Turística do Norte Pioneiro por meio da Associação Turística do Norte do Paraná (Atunorpi) foi a única dentre as 14 IGRs (Instâncias de Governanças Regionais) a obter 100% de participação na coleta de dados em pesquisa realizada entre os dias 20 de maio e 3 de junho pelo Conselho Paranaense de Turismo (CEPATUR).

A pesquisa foi elaborada com o objetivo principal de preparar um plano de retomada do setor turístico no Paraná. De acordo com a Paraná Turismo, o projeto leva em conta experiências postas em prática por outros países que já passaram pelo auge da pandemia do novo coronavírus e que estão, aos poucos, retomando as atividades até então suspensas.

“Sondagem dos impactos da Covid-19 no setor de turismo do Paraná” é o tema da pesquisa realizada pelo CEPATUR e com os resultados chegou-se a conclusão que o plano de retomada do turismo será iniciado pelo de curta distância, sempre num raio de 200 quilômetros.

A Diretora Técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta explicou o início do plano de retomada. “Com este mapeamento, poderemos trabalhar com ações focadas, para atingir o público próximo e fomentar o turismo regional. Nosso intuito é convencer o paranaense a conhecer todas as belezas do Paraná”.

No Norte Pioneiro, todos os 16 municípios pertencentes a IGR, responderam os questionamentos. O levantamento mostrou que em mais da metade das regiões do Paraná, a atividade tem grande importância na vida econômica das cidades (55%). Outras 43% classificaram a atividade turística como importante.

34% classificaram que a importância se deve pela quantidade de atrativos naturais e culturais. Outros 33.7% disseram que é importante pelo fluxo de visitantes. Em 65,3% dos municípios os atrativos públicos estão abertos e em 72,3% os atrativos privados estão parcialmente abertos.

O presidente da Associação Turística do Norte do Paraná (Atunorpi), Welington Trautwein Bergamaschi destaca o trabalho realizado na região. “Os municípios do Norte Pioneiro vem atuando já com várias demandas turísticas onde essa pesquisa do CEPATUR, só confirmou que nossa região é atuante e se destaca no turismo brasileiro. O estado obtido de participação dessa pesquisa mostra o empenho que a Instância de Governança faz na região com todos os municípios e o trabalho desempenhado junto aos governos Federal e Estadual construindo turismo com ótimos atrativos e profissionalizando produtos”.

Segundo a pesquisa da CEPATUR, a área com maior porcentagem de atendimento ainda que com restrições é a de alimentação, com 79.5%. Na área de hospedagem, 69.5% estão atendendo com restrições. Já na área de entretenimento e lazer, 45.8% estão totalmente fechados.

De todos estabelecimentos que permaneceram abertos, 44% intensificaram a divulgação nas redes sociais e 18% fizeram promoções nas redes sociais. Outro dado muito importante na pesquisa é saber que em mais da metade dos casos pesquisados (53%), os preços praticados foram mantidos. Apenas 7% confirmaram o aumento dos preços.

Metade dos questionados acreditam que o turismo irá ser uma opção para ajudar na economia local. 47% dos pesquisados acreditam que as atividades devem retornar à normalidade no primeiro semestre de 2021. Mais da metade das IGRs (56%) tem dado apoio aos municípios com informações, 11% com divulgações dos atrativos e estabelecimentos e 10% com capacitação online.

João Gouveia Cézar do Coletivo Pratique Turismo Regional, consultor da Atunorpi, também comentou o resultado da pesquisa. “Desenvolvemos um trabalho em conjunto com a IGR e os municípios da região turística do Norte Pioneiro, não só na questão do desenvolvimento regional, mas também para que os municípios estejam mais envolvidos e com isto reagindo com maior agilidade as demandas do governo estadual e federal. A nossa expectativa é que isso venha crescendo até a região realmente estar em patamar de destaque no turismo brasileiro”.

Ainda conforme a pesquisa, algumas das ações apontadas pelos entrevistados para retomada das atividades são: Capacitação com respeito aos protocolos da prevenção e controle do COVID-19; A criação de um selo municipal que sinalize o respeito aos protocolos de combate à Covid-19 pelos locais e equipamento turísticos; e Ações de fortalecimento de medidas sanitárias e preparação para a volta segura e gradativa das atividades.

ATUNORPI- Associação Turística do Norte do Paraná é uma entidade civil, caracterizada como associação de natureza turística, cultural e ambiental e foi fundada em 19 de agosto de 2015. Ela é uma Instância de Governança Regional, responsável pela Região Turística do Norte Pioneiro. Atualmente a região do Norte Pioneiro é integrada por 16 municípios que estão inseridos no Mapa do Turismo Nacional do Ministério do Turismo: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Acesse a pesquisa completa: https://bityli.com/eCwV8