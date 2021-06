Região: Polícia elucida morte de ‘Canário’

Crédito da foto Para Divulgação - PCPR

Ação conjunta entre as polícias Civil e Militar elucidou no fim da tarde de sexta-feira (11) a morte de José Marcelo de Almeida, 48 anos, vulgo ‘Canário’, cujo corpo foi encontrado com sinais de violência na manhã de quarta-feira (9), à margem da PR-439, sobre a ponte do Rio das Cinzas, próximo a Santo Antônio da Platina/PR.

A equipe da Polícia Civil apurou que o veículo da vítima havia sido roubado pelos criminosos e a informação foi compartilhada entre os policiais, sendo localizado na quinta-feira (10) pela Polícia Militar no povoado da Platina.

Em investigação posterior pela Polícia Civil, foi observado que estava faltando a caixa de som que ficava no porta-malas do veículo. No final da tarde desta sexta-feira, um investigador suspeitou de anúncio realizado em redes sociais de uma caixa de som e a informação foi compartilhada entre as forças de segurança.