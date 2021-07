Região: Secretário de Assistência de Social faz balanço sobre atendimento a pessoas em situação de rua

Crédito da foto Para Divulgação - Secretaria Municipal de Assistência Social

O secretário municipal de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, apresentou nesta sexta-feira (30) um balanço da ação coletiva envolvendo a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, Igreja Católica e ACAR – Casa de Acolhimento Renascer para acolhimento de pessoas em situação de rua, em consequência das baixas temperaturas que provocam frio intenso na cidade.

De acordo com o secretário, 30 pessoas foram acolhidas entre quarta e sexta-feira na ACAR e no Salão Paroquial da Igreja Católica. Elas receberam comida, roupas, cobertores, máscaras para proteção contra a Covid-19 e local para pernoitarem protegidas do frio.

Ainda de acordo com secretário, durante as rondas realizadas pelas equipes da Assistência Social algumas pessoas resistiram ao convite para o acolhimento aos abrigos, no entanto, todos receberam cobertores e alimentação.

A atenção às pessoas em situação de rua em razão do frio continuam até domingo (1), contudo podem ser prorrogadas se necessário.