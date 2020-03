Regional de Saúde confirma três casos suspeitos de coronavírus na região

Crédito da foto Para Tribuna do Vale

A 19ª Regional de Saúde confirmou nesta segunda-feira, 16, a existência de três casos suspeitos de coronavírus no Norte Pioneiro. Dois pacientes estão internados na Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, enquanto um terceiro caso em análise está sendo acompanhado no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina. Os três pacientes podem ter contraído a doença no Estado de São Paulo, onde tiveram contato com outros casos de suspeita de coronavírus.

Os três pacientes estão em situações de isolamento nas unidades de saúde e aguardam a confirmação dos exames laboratoriais para saber quais os próximos procedimentos a serem seguidos. A princípio nenhum deles apresenta quaisquer complicações no quadro clínico.

De acordo com o diretor da 19ª Regional de Saúde, Tony Palhares, os hospitais da região já seguem todos os protocolos definidos pelo governo do Paraná sobre possíveis casos da doença. “Infelizmente é uma situação que não tem como conter, é um vírus que se espalha rapidamente, então acaba chegando mesmo. A nossa parte é seguir todos os protocolos que o governo do Estado repassa para tentar minimizar os efeitos da doença, e isso temos feito”, garante.

Já foram registrados outros casos suspeitos da doença na região, porém acabaram sendo descartados. No momento os três pacientes acompanhados podem ter contraído a doença no Estado de São Paulo, onde tiveram contato com outros casos de suspeita de coronavírus.

SITUAÇÃO GERAL

No Paraná até o momento são 85 casos suspeitos, seis já confirmados e outros 83 descartados de coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira. Ainda de acordo com estes dados, em todo território nacional são 2.064 casos suspeitos, 234 confirmados e 1.624 descartados. Ao todo a doença já contaminou pessoas de 15 estados mais o Distrito Federal.

O estado brasileiro com maior número de casos é São Paulo, onde 152 pacientes testaram positivo para coronavírus, além de 1.177 pessoas com suspeitas da doença. Ainda não há confirmações de morte no Brasil em decorrência do coronavírus, mas dois pacientes, um no Rio de Janeiro e outra no Distrito Federal, estão em estado grave.