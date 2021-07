Regional realiza capacitação com profissionais

Crédito da foto Para Assessoria

A 19ª Regional de Saúde realizou nesta semana uma capacitação à assistência e manejo clínico dos casos suspeitos e confirmados pela COVID-19 nas Instituições de Longa Permanência para Idosos. O Diretor Marcelo Nascimento explica que é muito importante estas ações.

“É de extrema importância esta capacitação realizada pela Regional de Saúde com a atenção primária e vigilância epidemiológica dos municípios e representantes das ILPI para o adequado manejo clínico e assitência dos casos suspeitos e confirmados de Covid 19 nas instituições. Podendo, dessa forma, superar as fragilidades verificadas nas visitas in loco realizadas pela Regional”, finaliza Marcelo Nascimento.