Respiradores viabilizados por Lupion começam a chegar nos municípios

Crédito da foto Para Respirador de Jacarezinho, destinado à Santa Casa nas mãos do prefeito Dr. Sérgio - Divulgação

O deputado federal, Pedro Lupion (Democratas) comemora a chegada dos respiradores, para alguns municípios em que atua politicamente. No último dia 3, o deputado anunciou que, em parceria com o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, repassou recursos – para os municípios que receberam indicação parlamentar – destinados, exclusivamente, para ações de custeio no combate da Covid-19 e aquisição de aparelho respirador para nove municípios,

Segundo Lupion, os municípios, da sua de base de atuação, que estão recebendo os respiradores são: Santa Casa de Ribeirão Claro, Santa Casa de Bandeirantes, Santa Casa de Cornélio- Procópio, Hospital Municipal de Pitanga, Hospital Municipal de Carlópolis, Santa Casa de Jacarezinho, Hospital Nossa Senhora da Saúde de Santo Antônio da Platina, Hospital Municipal de Figueira, Pronto Socorro Municipal de Cambará.

“Equipamentos importantíssimos para atender a população nesta pandemia que estamos enfrentando, que chegam para reforçar o atendimento aos pacientes’, comemora o deputado.

De acordo com o Lupion, como já anunciado no começo deste mês, também foram viabilizados, via a portaria 1666 do Ministério da Saúde, recursos para auxiliar as cidades no combate a covid-19. Destinados à compra de insumos, equipamentos, contratação de pessoal e demais ações necessárias ao combate da doença neste momento tão importante em que acompanhamos o crescimento acelerado do vírus”, destaca Lupion.

O deputado federal defende que como parlamentar tem objetivo constante em levar recursos aos seus municípios, a fim de oferecer suporte aos prefeitos e à população. “Em especial neste momento de pandemia a parceria e união dos poderes são fundamentais e deve ser presente com propósito único de atendimento e acolhimento das pessoas’.